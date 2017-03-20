الدلافين يستأنفون تدريباتهم تحضيرا لسفرية ليزما الصعبة

استأنف أمس فريق وفاق القل تدريباته، وذلك بعد فترة الراحة المقدرة بيوم واحد السبت الذي منحها الطاقم الفني للاعبين خاصة البرانية، كما يشرع مساء اليوم المدربان شلية واجغيم عبد الحق في التجهيز للقاء الوصيف إتحاد عنابة يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة والعشرين لبطولة القسم الثاني الهاوي. وسوف تكون التدريبات مفتوحة أمام الجماهير ووسائل الإعلام، وستشهد الحصة التدريبية الثانية تدريبات خفيفة، وسيركز الطاقم الفني على الجوانب اللياقية المتنوعة بعدها أجرى تطبيقات خلال الحصة الأولى على شكل مناورة كروية، كما طالب الطاقم الفني من لاعبيه طي صفحة موقعة الكناري التبسي الذي وفق زملاء الميسترو رمزي العامري في ترييشه ثلاث مرات والتفكير بجدية في موقعة أبناء بونة الصعبة الذي لن يرضى لا محالة بغير الفوز وهذا للبقاء في برج المراقبة للرائد جمعية عين مليلة.

ص. ب