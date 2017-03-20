حالة استنفار قصوى داخل قلعة أبناد روسيكادا استعدادا لموقعة بجاية





يواصل المدرب الرئيسي لشبيبة سكيكدة الفرانكو برتغالي ديدي غوميز تجهيز كتيبته تأهبا للمواجهة المرتقبة عشية الجمعة المقبل التي يواجه فيها زملاء فارس شنيقر مستضيفهم شبيبة بجاية المقررة على ملعب هذا الأخير في مقابلة يدخلها أبناء روسيكادا منتشيين بفوزهم الأخير على أهلي البرج والذي سمح لهم بالارتقاء في سلم الترتيب حيث يحتلون المرتبة الثالثة وعلى بعد 3 نقاط عن الوصيف اتحاد البليدة الفائز على جمعية وهران بثنائية، وسيعمد غوميز إلى استثمار الحالة المعنية للاعبيه بغرض العودة من بجاية بنتيجة ايجابية تفتح له روح المنافسة على الصعود للرابطة الاحترافية الأولى، ومن المؤكد أن يؤدي الفريق عشية اليوم حصته التدريبية الثانية يركز من خلالها الطاقم الفني على وضع لمساته سواءا على طريقة اللعب التي سيواجه بها منافسه أبناء ياما قورايا إضافة إلى الاستقرار على التشكيلة الأنسب القادرة على تحقيق نتيجة ايجابية، وكان الفريق قد استأنف تدريبات هذا الأسبوع في حالة معنوية مرتفعة، وأجواء أتسمت أيضا بالمثالية ويضع الطاقم الفني أهمية بالغة لمقابلة بجاية التي تحدد مستقبل الفريق بنسبة كبيرة لأنه في حالة الانهزام سيدخل الشك إلى نفوس اللاعبين في لعب الأدوار الأولى في البطولة هذا الموسم.

ص. ب