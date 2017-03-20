لايسكا بخطوات ثابتة نحو الرابطة الثانية

ممثل عاصمة الشرق الوحيد في الرابطة الثانية فريق جمعية الخروب، يعاني أيضا في بطولة هذا الموسم، حيث يعتبر واحدا من بين المهديين بالسقوط، ورغم استنجاد المسيرين بالمدرب لطرش ولكن هذا الأخير لم يجحد الوصفة لتحقيق الديكليك، بدليل أنه لم يجلب سوى نقطة واحدة في ثلاثة مباريات، وهو ما جعل الفريق يقرب من السقوط، وقد لا يكون لقسنطينة، فريقا يثملها في الرالبطة الثانية في الموسم القادم، إذا لم تتحرك الآلة الخروبية في الأيام القادمة من أجل إنقاذ أحفاذ ماسينسا من شبح السقوط الذي يخيف الأنصار كثيرا، على الأقل منذ انطلاق مرحلة العودة من البطولة، أين لم يحقق الفريق نتائج تبعده عن منطقة الخطر.