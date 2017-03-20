النصرية تطير غدا إلى تونس وتواجه الافريقي وديا نهاية الأسبوع

ضبطت إدارة فريق نصر حسين داي كل الترتيبات المتعلقة بالمعسكر التحضيري القصير الذي سيجريه الفريق في تونس خلال فترة توقف البطولة، حيث ستطير التشكيلة جوا إلى تونس عشية غد الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة والنصف، ومن المنتظر أن يستمر التربص إلى غاية 29 من الشهر الجاري، وهو موعد العودة إلى الجزائر من أجل اجراء آخر التحضيرات تحسبا لمباراة الكأس أمام بلعباس المنتظرة يوم 31 مارس المقبل، هذا ومن المنتظر أيضا أن يخصص المدرب ألان ميشال برنامج تحضيرات خاص بمعسكر تونس، الذي سيجري فيه اللاعبون التدريبات بمعدل حصتين في اليوم، كما يرتقب أن يخوض رفقاء بن دبكة لقاءين وديين خلال هذا المعسكر أمام فريقين محليين، وسيكون اللقاء الاول منتظرا نهاية هذا الاسبوع على الأرجح أمام النادي الافريقي التونسي، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل اعلام تونسية أمس.

ف.وليد