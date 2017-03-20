التشكيلة تدخل تربصا تحضيريا بمغنية بداية من السبت المقبل

قرر الطاقم الفني لفريق مولودية بقيادة عمر بلعطوي إجراء تربص مغلق سيدوم لثمانية أيام، حيث سيقام المعسكر الإعدادي التحضيري لباقي لقاءات الموسم بمدينة مغنية وبالضبط في فندق العزة، وسينطلق التربص القصير بداية من يوم السبت القادم 25 مارس، وهي الفرصة التي ستكون كبيرة لزملاء المهاجم أمين سويبع، من أجل تدارك ما فات خلال المقابلات الأخيرة، والتي عرفت عجزا كبيرا في الشق الهجومي الذي فشل في هز شباك المنافسين في أربع لقاءات متتالية، هذا وبصم الحمراوة على مرحلة إياب كارثية بأتم ما تحمله الكلمة من معنى، بعد أن لعب الفريق سبعة مواجهات كاملة في المحترف الأول «موبيليس«، خسر أربعة منها فاز في لقاء وتعادل في لقاءين.

ف.وليد