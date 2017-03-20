الشبيبة تفتك تأهلا صعبا وحناشي يشتكي البرمجة

حقق فريق شبيبة القبائل فوزا صعبا على ضيفه النجم الكونغولي بهدف لصفر سجله المهاجم بولعويدات في الدقيقة 90 من ركلة حرة مباشرة سددها بقوة، في المباراة التي احتضنها مساء أول أمس ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو في اطار اياب الدور 16 من منافسة كأس الكاف، ليتأهل بذلك الكناري، الى الدور ثمن النهائي مكرر من منافسة كاس الاتحاد الافريقي، وهو الدور الاخير قبل دور المجموعات، علما ان لقاء الذهاب كان قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين الاسبوع الفارط، وأشاد مدرب شبيبة القبائل مراد رحموني، بالفوز الذي حققه أشباله على نجم الكونغو بهدف نظيف، مما سمح لهم بالتواجد في الدور المقبل من مسابقة كأس «الكاف«، مشيدا أيضا باللاعبين الشبان الذين لعبوا اللقاء بكل حرارة، وقال: «أدينا مقابلة كبيرة والتأهل مستحق ضد خصم لم يقدم شيئا خاصة من الناحية الهجومية«، وأضاف: «نشكر اللاعبين على المجهودات اللي بذلوها وكذلك نشكر الأنصار الذين أطالبهم بالحضور بقوة لملعب 5 جويلية لمساندتنا ضد المولودية، لأننا محتاجون للنقاط الثلاثة والخطأ ممنوع«، من جهة أخرى رفض رئيس فريق شبيبة القبائل محند الشريف حناشي، الرد على قضية الساعة والمتعلقة بالمشاكل التي تعيشها «الفاف«، مشيدا في الوقت ذاته بالتأهل الذي حققه لاعبوه على حساب نجم الكونغو في مسابقة كأس «الكاف«، وبدء حناشي حديثه بعد نهاية لقاء أول أمس بقوله: «مشاكل الفاف لا تهمي ولا دخلي لي فيها، وليس لدي أي تعليق بشأنها، وما يهمني فقط هو فريقي وضرورة خروجه من الوضعية الصعبة التي يتواجد عليها«، ووجه حناشي رسالة شكر لأنصار الفريق الذين طالبهم بضرورة الحضور بقوة للقاء المولودية، حيث قال المقابلة كانت صعبة جدا، وتأهلنا بفضل الجمهور وبولعويدات، واطلب منهم الحضور بقوة للقاء المتأخر ضد المولودية، فالفوز ضروري للخروج من الوضعية التي نحن عليها«.

حناشي يطالب بتأجيل مباراة الكأس

وندد رئيس الشبيبة محند الشريف حناشي، ببرمجة الرابطة الوطنية، اين اكد بانه سيتجه لمقر الرابطة، وسيطالبها بتأجيل لقاء الكأس إلى حين الاستنفاذ من اللقاءات المتأخرة حيث قال:»سأتجه إلى مقر الرابطة، لا يعقل ان نلعب لقاءين في أسبوع ضد نفس الفريق في البطولة والكأس، يجب أن يكون هناك تأجيل للقاء الكأس، إلى حين لعب اللقاءات المتأخرة من البطولة، فيجب على هيئة قرباج مساعدتنا فنحن نمثل الجزائر«.

ف.وليد