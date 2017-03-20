الصحافة المصرية تؤكد بأن عقوبات التجميد في انتظار الجزائر ومصر





في مفاجأة من العيار الثقيل تواجه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خطر التجميد خلال الأيام القليلة المقبلة، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا« بسبب التدخل الحكومي في شؤون الفاف، بعد قرار الفيفا بتجميد نشاط الكرة في مالى منذ أيام، وقالت صحيفة «اليوم السابع« المصرية حسب مصدر قالت انها موثوقة من داخل الهيئة الدولية لكرة القدم، بأن وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي قد تدخل في بعض الصلاحيات الخاصة بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وسيتم توجيه خطاب إيقاف النشاط خلال أيام حال عدم تدارك الأوضاع، مضيفا بأن الحالة الثالثة علي الترتيب أمام الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي ستكون مصر، بسبب قرار محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة وبطلان نتيجة الانتخابات، واختتم المصدر تصريحاته مؤكدا بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الافريقي يعلمان بكل التطورات التي تمر بها الكرة الجزائرية والمصرية منذ فترة، وسيكون هناك رد فعل قوي متوقع ضد الجزائر ومصر خلال الأيام المقبلة.

ف.وليد