روراوة يواصل حملته الانتخابية لعضوية المكتب التنفيذي للكاف من زامبيا





يتواجد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة في العاصمة الزامبية من أجل حضور ما تبقى من مواجهات كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة التزاما بمسؤوليته على مستوى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث سيستغل الرجل الأول في مبنى دالي إبراهيم الفرصة من أجل إنهاء حملته الانتخابية للحصول على مقعد ضمن المكتب التنفيذي للكاف، بعد أن أدرك حجم الخطر الذي يشكله عليه رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع الذي يحظى بدعم رسمي من الدولة المغربية، بدليل تدخل بعض سفراء المغرب في القارة السمراء لحشد الدعم له ومن ذلك ما قام به السفير المغربي في نيجيريا منذ أيام قليلة فقط، من جهة أخرى، كشف مصدر مقرب من رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة بأن هذا الأخير قد تخلص من الضغوطات التي كان يعاني منها منذ خروج المنتخب الوطني من الدور الأول من منافسة كاس أمم إفريقيا 2017 التي اختتمت مؤخرا في الغابون، بعد الموقف الإيجابي لأعضاء الجمعية العامة وتمسكهم ببقائه لعهدة إضافية على رأس الهيئة المسيرة لكرة القدم الجزائرية، ومع ذلك فإن الرجل حسب ما أكده المصدر ذاته لم يفصل حتى الآن في قضية ترشحه من عدمها، بدليل أنه غادر إلى زامبيا ولم يودع ملف ترشحه إلى غاية اللحظة لدى لجنة الترشيحات التي يقودها رئيس الرابطة الجهوية لكرة القدم بورقلة «باعمر» رغم أن المختصين يرون أن مسألة ترشح روراوة لعهدة جديدة على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم صار أمرا محسوما بما أنه لا يوجد مرشحين أكفاء لشغل المنصب خلفا للحاج روراوة.

ف.وليد