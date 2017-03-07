الشبيبة تستأنف التدريبات في أجواء جنائزية وتشرع في التحضير لسفرية الكونغو

عادت تشكيلة الكناري إلى أجواء التدريبات مساء أمس بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو وسط أجواء حزينة للغاية عقب الخسارة القاسية التي تلقوها يوم الجمعة الماضي على يد نادي مولودية بجاية بثلاثية نظيفة، حيث لم يتحدث اللاعبون وكان يظهر عليهم الخوف من الأنصار وهو ما جعل الإدارة توفر الحماية اللازمة لهم قبل بداية التحضيرات لمواجهة النجم الكونغولي التي يجب أن يركز عليها المدرب مراد رحموني الملزم حاليا بوضع اللاعبين في أحسن الأحوال ومطالبتهم بنسيان كل شيء قبل الدخول في المواجهة الأقوى بكثير من مباراة الموب والتي ستكون يوم السبت القادم بملعب برازافيل، هذا وقد غاب عن الاستئناف أمس ثلاثي المنتخب المحلي فرحاني، رضواني وبولعويدات الذين تنقلوا إلى العاصمة رغم أن هذا الأخير كان يعاني على مستوى الكاحل ما جعله يتنقل من أجل الحضور فقط وتلقي العلاج على مستوى المركز التقني الوطني بسيدي موسى وهذا ما جعل هذا الثلاثي ينجو أيضا من غضب الأنصار الذين كانوا يريدون التنقل بقوة لكي يشتموا اللاعبين ويطالبوهم بالرحيل.

برشيش: أعتذر من الأنصار وأتحمل مسؤولية الهدف الثالث أمام الموب

قدم قائد شبيبة القبائل كوسيلة برشيش اعتذاراته لأنصار فريقه عقب الخسارة القاسية التي تسبب فيها مؤخرا بثلاثة أهداف كاملة مقابل صفر أمام الموب، حيث يرى بأنه يتحمل المسؤولية كاملة في الهدف الثالث خصوصا وأن الضعف الدفاعي هو الذي كان وراء التعثر خارج الديار، لكن لا يمكن نسيان قوة المنافس الذي لعب بحرارة كبيرة في حين غابت هذه الخاصية عن زملائه الذين كانوا بأمس الحاجة إليها، وانتقد برشيش أداء بعض زملائه أيضا بدون ذكر أي واحد ومحملا في نفس الوقت المسؤولية للجميع، كما قدم أيضا نداؤه للأنصار من أجل التعقل والبقاء وراء النادي لأن الفريق يغرق وعليهم التعقل حتى يتمكنوا من إنقاذ النادي من شبح السقوط، وبعدها يجب تغيير الكثير من الأمور على مستوى النادي في نهاية الموسم.

ف.وليد