بول بوت ينتقد حكم مباراة الداربي

انتقد مدرب اتحاد العاصمة البلجيكي بول بوت بشدة الحكم عاشوري الذي أدار مباراة الداربي العاصمي بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، حيث وصفه بالحكم الغريب، وانتقد مدرب سوسطارة التحكيم الذي أدار المباراة ووصفه بالضعيف، حيث مر الحكم عاشوري جانبا عن اللقاء بسبب تدخلاته غير الموفقة، واحتج بول بوت على الكثير من اللقطات في اللقاء، لاسيما وأن أشباله قد تعرضوا للكثير من التدخلات الخشنة التي كان الحكم عاشوري يغض الطرف عنها، مما جعل لاعبوا المنافس يتمادون، وبخصوص النتيجة وأداء لاعبيه أثنى بول بوت على عودة لاعبيه السريعة والقوية في المباراة بعدما كانوا متأخرين في النتيجة، على أمل تحقيق مزيد من النتائج الايجابية في قادم الجولات.

ف.وليد