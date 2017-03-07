السنافر سيتربصون بالشلف لتحضير نهائي البقاء





سيتربص فريق شباب قسنطينة بدءا من يوم الأربعاء بمدينة الشلف من أجل تحضير لقاء يوم الجمعة أمام فريق سريع غيليزان، مع العلم أن الفريق استرد عافيته بعد أن قاده الهادي بلعميري لتحقيق انتصار ثمين على شباب بلوزداد بهدفين لهدف وحيد على ملعب الشهيد حملاوي لحساب الجولة 22 من دوري المحترفين عشية أول أمس السبت. ودخل شباب قسنطينة المواجهة دون مقدمات بوصوله إلى مرمى عبد القادر صالحي في الدقيقة 15، وضاعف نفس اللاعب النتيجة في الدقيقة 22. وكانت استفاقة شباب بلوزداد متأخرة في الشوط الثاني، بعد أن سجل محمد الأمين حامية الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 89، وظل الشباب يكثف من حملاته الهجومية لكن دون جدوى. وصعد شباب قسنطينة إلى المركز 12 برصيد 24 نقطة ، بينما لا يزال الشباب في المرتبة العاشرة برصيد نقطة 26.

بحري أجرى أمس كشف بالأشعة

أجرى صبيحة أمس مدافع الخضورة بحري كشفا بالأشعة لدى طبيب مختص، بعد أن عانى من إصابة بالتواء في الكاحل خلال المباراة الأخيرة أمام شباب بلوزداد وقد يغيب بنسبة كبيرة خلال المباراة المقبلة أمام السريع، نظرا لكونه خرج متأثرا بهذه الإصابة خلال الشوط الأول من اللقاء، في وقت ستستأنف التشكيلة التدريبات من أجل التحضير لمواجهة السريع عشية اليوم.

بلعميري:»سعيد بالمساهمة في انتصار كبير على السياربي«

بدا مهاجم شباب قسنطينة الهادي بلعميري جد سعيد بمساهمته في انتصار كبير على شباب بلوزداد بعدما سجل هدفين في المرحلة الأولى ليؤكد عودته القوية إلى الميادين ويؤكد أيضا أنه من بين مفاتيح الفوز التي يملكها المدرب عبد القادر عمراني، وقال بلعميري:»سعادتي كبيرة باستعادة نشوة التهديف وأعتقد أن الشباب سيؤكد هذه الاستفاقة في المباريات القادمة لأن الخطأ الآن ممنوع على الفريق بما أن وضعيته لا زالت غير مطمئنة نوعا ما«.

عمراني:»حققنا فوزا مميزا وسنواصل على نفس الوتيرة«

أثنى المدرب عبد القادر عمراني على المجهودات التي بذلها لاعبوه في سبيل منح الأنصار ثلاث نقاط مميزة في لقاء لم يكن سهلا حسب تأكيده، وقال عمراني في هذا السياق:»لدينا كل المؤهلات لضمان البقاء بأريحية، أعتقد أن اللاعبين تجاوزا نهائيا الضغط المفروض عليهم وتجاوزا أيضا العقدة يبقى لنا أن نتفادى الهزيمة خارج الديار ونعود بأفضل نتائج في المباريات المتبقية من البطولة«

ع.خ