لطرش:»لا أملك عصا سحرية«

رغم الخسارة الأخيرة التي تكبدتها تشكيلة جمعية الخروب بسكيكدة، إلا أن المدرب الجديد للجمعية عبد الكريم لطرش، أبدى تفاؤله بإمكانية إنقاذ الفريق من السقوط، مؤكدا بأن للحمراء إمكانيات لا بأس بها وبتضافر الجهود وتسوية المستحقات المالية للاعبين، يمكن تحقيق الهدف خاصة وأن نتائج الجولة الفارطة خدمت الفريق. وأشار لطرش أنه لمس حالة نفسية صعبة للاعبين خاصة وأنهم تحت ضغط النتائج لأن حالة الفريق الذي يلعب من أجل الصعود ليس كحالة الفريق الذي يلعب من أجل تفادي السقوط. وقال لطرش:»حاولت التحدث مع اللاعبين وتحفيزهم على ضرورة رفع التحدي وقد سجلنا رد فعل إيجابي خلال مباراة أمام شبيبة سكيكدة والتي تلقينا خلالها هدفين من كرات ثابتة ويمكن القول بأنهما هدفين ساذجين. عدنا في المقابلة وبكل صراحة مردود اللاعبين خلال الشوط الثاني أعطاني شيئا من الأمل والدليل سيطرتهم على مجريات الثلاثين دقيقة و كان بإمكاننا التسجيل والتعديل.

ع.خ