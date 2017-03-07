سعيد بعد الفوز على أبناء الفوبور

أعرب مدرب سريع الحروش الكابتن لعدايسية عن سعادته بعد تحقيق فوز على ميدان بن عبد المالك بقسنطينة بهدف نظيف برسم الجولة الواحدة والعشرين لبطولة القسم الجهوي الأول لرابطة قسنطينة، وشدد لعدايسية على الكثافة التي أظهرها الفريق والمهارة التي يتمتع بها لاعبيه بعد هذا الفوز خارج الديار وقال لعبنا مع كثافة كبيرة وحاولنا القيام بعمل جيد في جميع مراحل اللعبة، لقد أظهرنا جودة هذا الفريق ونحن نملك لاعبين يتمتعون بمهارة عالية» وأضاف «التغييرات أعطت للفريق كثافة أكبر، اللاعبون الذين دخلوا في الشوط الثاني كانوا متميزين وقدموا للفريق التوازن ولعبوا بشكل جيد». وكانوا بمثابة حلقة تواصل ورجل واحد فوق الميدان وختم قوله أن هذا الفوز سمح لنا بالارتقاء للمرتبة الحادية عشرة وبمجموع 23 نقطة، حيث قد يشفع لنا هذا الفوز السابق مند بداية الموسم بضمان البقاء نهائيا لأن الفارق بيننا وبين حامل الفانوس الأحمر شباب أولاد قاسم يتعدى 19 نقطة وهذا قبل 9 جولات من إسدال الستار على نهاية الموسم .

ص.ب