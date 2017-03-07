«النمرة تطيح بالدار البيضاء وتقترب أكثر من البقاء«

تألق فريق شباب جيجل مجددا على أرضية ميدانه محققا ثاني فوز على التوالي على بملعب العقيد عميروش على حساب شباب الدار البيضاء بعد ذلك الذي حققه في الجولة التاسعة عشر على حساب رائد القبة قاطعا خطوة مهمة على طريق البقاء بين أندية الهواة قبل تسع جولات من نهاية الموسم .النمرة التي استرجعت أنصارها بمناسبة لقاء الدار البيضاء بعد غيابهم عن لقاءي المسيلة والقبة واصلت استفاقتها داخل ملعبها مسجلة فوزا جديدا قبل أيام قليلة من حلول الذكرى الواحدة والثمانين لتأسيس الفريق وهو ما أعطى هذا الفوز طعما خاصا خصوصا بالنسبة للأنصار الذين استعادوا مكانتهم في مدرجات ملعب العقيد عميروش والذين اشتاقوا كثيرا إلى فريقهم الذي حرمتهم العقوبات المتتالية من مشاهدته لأربع جولات متتالية وتحديدا منذ آخر جولة من مرحلة الذهاب .ولم تدخل النمرة مباراتها أمام الدار البيضاء بالشكل الصحيح حيث ترك النمور المبادرة للخصم العاصمي خلال المرحلة الأولى بل ومنحوه الكثير من المساحات التي جعلت الزوار الأقرب إلى التسجيل ما أقلق كل من كانوا بملعب العقيد عميروش خصوصا في النصف ساعة الأول الذي تجنبت فيه النمرة الأسوأ لكن كل ذلك لم يفقد أشبال حريتي توازنهم رغم الضغط الجماهيري واستفزازات المنافس الذي لم يكن ذلك الفريق السهل المنال رغم أن الكثيرين كانوا يرشحونه لكي يكون لقمة سائغة للنمور بعدما ضمن بقاءه بنسبة كبيرة .وبدا بأن لاعبي النمرة اذخروا كل مجهوداتهم للشوط الثاني الذي قدّم خلاله الجواجلة مردودا مختلفا ذكر الجميع بذلك المرود المقدم أمام رائد القبة حيث سيطر أشبال حريتي على منافسهم بالطول والعرض مقدمين عروضا كروية جيدة تفاعل معها الأنصار الذين تنقلوا إلى ملعب العقيد عميروش ، وكانت التشكيلة الخضراء حاضرة دفاعيا وهجوميا في هذه المرحلة وهو ما سمح لها بالوصول إلى مرمى منافسها بعد تسع دقائق فقط من انطلاق هذا الشوط عن طريق المتألق سعودي الذي استعاد حسه التهديفي وتمكن من تسجيل ثاني هدف له في آخر ثلاث مباريات بعد ذلك الذي سجله في مرمى رائد القبة .وحاول لاعبو النمرة العودة إلى الخلف للحفاظ على هدف سعودي ومحاولة تطبيق خطة التسلل التي لم يحسن لاعبو الخط الخلفي لعبها مما كاد أن يكلف الفريق الكثير في أكثر من هجمة للضيوف الذين كانوا على وشك تعديل الكفة لتجني النمرة مجددا ثمن حنكة لاعبها محروق الذي تمكن من تعزيز المكسب بهدف ثاني مستغلا خطأ فادحا من حارس الدار البيضاء وهو الهدف الذي جنّب النمرة الأسوأ وسمح لها بقتل طموح الفريق الزائر الذي كان بإمكان الجواجلة أن يصنعوا ما صنعوه برائد القبة بعدما تهاوت معنويات لاعبيه في آخر ردهات المباراة .

م. مسعود