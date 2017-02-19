فيغولي يثني على بلماضي ويتمناه مدربا جديدا للخضر





أعرب الدولي الجزائري سفيان فيغولي، نجم واست هام يونايتد الإنجليزي، عن أمله في تولي جمال بلماضي، المدرب الحالي لفريق لخويا القطري، مهمة تدريب المنتخب الوطني الجزائري خلال الفترة المقبلة، وأثنى الجناح الطائر لـ»محاربي الصحراء»، خلال تصريح صوتي أدلى به لموقع «لاغازيت دي فينيك»، على اللاعب السابق لمانشستر سيتي، واعتبره يملك جميع المؤهلات اللازمة من شخصية قوية وكفاءة تكتيكية من أجل الإشراف على المنتخب الجزائري، مؤكدا في السياق ذاته أن الوقت قد حان من أجل منح الفرصة لمدرب وطني بعد فشل التجارب الأخيرة مع المدربين الأجانب، ولم تحسم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مسألة المدرب الجديد حتى الآن، في ظل عدم اتضاح الرؤية بخصوص رحيل أو بقاء محمد روراوة، للتذكير فقط فان آخر مدرب وطني محلي أشرف على الخضر هو عبد الحق بن شيخة، الذي تمت إقالته بعد الرباعية التاريخية التي تلقتها شباك رايس مبولحي سنة 2011 أمام المنتخب المغربي.

ف.وليد