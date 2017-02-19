سوسطارة للتدارك والتعويض و الشباب لفك العقدة والتأكيد

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يحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي مساء اليوم لقاء متأخر عن الجولة 20 من عمر الرابطة المحترفة الأولى «موبيليس» بين الجارين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، حيث تكتسي المباراة قدرا كبيرا من الأهمية بالنسبة للفريقين، ويعول فريق اتحاد العاصمة الذي سيكون هو المستقبل في هذه المباراة على طرد نحس النتائج السلبية التي تلاحقه منذ مرحلة الاياب الامر الذي جعله يتقهقر في الترتيب إلى غاية المركز السادس، في حين يسعى فريق شباب بلوزداد إلى التخلص من العقدة التي تلاحقه في الداربيات أمام سوسطارة، وتأكيد العودة القوية له منذ انطلاق مرحلة الاياب مع المدرب المغربي بادو زاكي، خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققه رفقاء يحيى شريف في الجولة الماضية على حساب مولودية وهران في عقر دار هذا الأخير.

بول بوت: النقطة التي حققناها أمام الموب تساوي ثلاثة وسنلعب داربي السياربي من أجل الفوز

عقد مدرب اتحاد العاصمة بول بوت مساء أول أمس ندوة صحفية بملعب عمر حمادي ببولوغين، عاد من خلالها إلى الحديث عن اللقاء الماضي في بجاية أمام المولودية المحلية، وهو اللقاء الذي شهد انزلاقات خطيرة من طرف أنصار الفريق المضيف، وأثنى المدرب البلجيكي على أداء وقوة لاعبيه في ذلك اللقاء، حيث اعتبر النقطة التي عاد بها فريقه من تلك الخرجة بمثابة ثلاث نقاط، بالنظر إلى ظروف المباراة، وبخصوص مباراة السياربي المنتظرة اليوم، قال بوت بأن فريقه سيواجه منافسا منظما وقويا، بدليل النتائج التي حققها في الجولات الماضية، غير أن ذلك لن يمنع الاتحاد من اللعب بهدف الفوز واسترجاع نشوة الانتصارات في العاصمة.

بن يحى معاقب، مفتاح في الشك ونياطي وعايش مصابان

ومن المنتظر أن تعرف مباراة الداربي اليوم بين الجارين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد بعض الغيابات من الجانبين، بداية من الاتحاد الذي سيكون منقوصا من خدمات لاعبه بن يحيى المعاقب آليا بعد تراكم البطاقات الصفراء، في حين ستكون مشاركة زميله مفتاح ربيع في الداربي اليوم محل شك بعد الاصابة التي تعرض لها في لقاء الموب، أما فريق شباب بلوزداد سيكون منقوصا من خدمات الثنائي نياطي وعايش المصابان، واللذين لم يتمكنا من اللحاق بالداربي.

ف.وليد