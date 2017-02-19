المكرة تسقط بعد صمود أربع جولات والوزاني ينتقد التحكيم

سقط فريق اتحاد بلعباس مساء أول أمس في الفخ الذي نصبه له المضيف وفاق سطيف في اطار الجولة 20 من عمر البطولة بملعب 8 ماي بسطيف، وانتهى اللقاء لصالح المحليين بنتيجة 1 – 0، ليسقط بذلك فريق اتحاد بلعباس بعد اربع انتصارات متتالية، اثنان منها داخل الديار واثنان خارج الديار، حيث تأثر أنصار بلعباس ولاعبو الفريق والطاقم الفني بشكل كبير بعد الخسارة في سطيف، خاصة وأن المكرة كانت تطمح للعودة بنقطة التعادل على الأقل، لاسيما وأن رفقاء لعمالي قد قدموا مباراة كبيرة، وكانوا في العديد من المرات قريبين من هز شباك الحارس خذايرية، لولا التسرع ونقص التركيز، من جهته انتقد مدرب اتحاد بلعباس شريف الوزاني الحكم الذي أدار مباراة أول أمس في سطيف، حيث قال الوزاني بأن الحكم لم يكن في المستوى، وقد عطل كثيرا فريقه لاسيما من خلال سوء تقديراته وعدم منح لاعبي المكرة العديد من الاخطاء التي ارتكبت ضدهم، الأمر الذي كان يسير في مصلحة الفريق المضيف، هذا ولم يقلل الوزاني من شأن فريق وفاق سطيف الذي وصفه بالقوي والمحترم، حيث هنأه في نهاية اللقاء على النقاط الثلاث، وسيكون فريق اتحاد بلعباس في الجولة المقبلة أمام فرصة للتعويض عندما سيستقبل فريق شباب قسنطينة يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة 21.

ف.وليد