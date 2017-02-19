البليدة تتعثر في داربي الأربعاء وتضيع فرصة الالتحاق بالوصافة

ضيع فريق اتحاد البليدة فرصة الالتحاق بوصافة ترتيب بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم «موبيليس» بعدما فرض عليه التعادل الايجابي في عقر داره من قبل الضيف والجار أمل الأربعاء بنتيجة (1-1) في اختتام الجولة 21 من بطولة المحترف الثاني، وكان الاتحاد السباق لفتح باب التسجيل عن طريق حميتي في الدقيقة 42 عن طريق ضربة جزاء، وفي الوقت الذي اعتقد فيه رفقاء اللاعب عبد القادر العيفاوي بأن نقاط الفوز لن تفلت منهم، عاد الزوار من بعيد وسجلوا هدف التعادل بواسطة بوعيشة عن طريق ضربة جزاء قبل نهاية المباراة بأربع دقائق فقط، وبهذا التعادل المخيب للآمال يبقى أبناء مدينة الورود في المركز الرابع بمجموع 33 نقطة على بعد خطوة واحدة من اتحاد بسكرة صاحب المرتبة الثالثة، في حين يبقى أمل الأربعاء في الصف 16والأخير برصيد 14 نقطة، وعلى بعد خمس خطوات عن صاحب المركز ما قبل الأخير.

ف.وليد