الوفاق ينتزع الصدارة عن جدارة وسيدافع عنها أمام العميد يوم الجمعة المقبل





انتزع وفاق سطيف، صدارة البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم «موبيليس» بعدما تغلب على ضيفه اتحاد بلعباس بنتيجة 1 - 0، في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس في اطار الجولة 20، ورفع وفاق سطيف رصيده إلى 35 نقطة متقدما بنقطة واحدة عن مولودية الجزائر الذي يحصي لقاءين متأخرين، فيما تجمد رصيد اتحاد بلعباس عند نقطة 33 في المركز الثالث، ويدين وفاق سطيف بالفوز لمهاجمه البديل رشيد ناجي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69، في حين تعتبر الخسارة هي الأولى لاتحاد بلعباس بعد أربعة انتصارات متتالية، وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه كلا من عبد الحكيم امقران من وفاق سطيف، والياس سيدهم من اتحاد بلعباس في الدقيقة بعد مناوشات حصلت بنيهما في المباراة، قبل ينتهي اللقاء بفوز النسر الأسود الذي ينتظره لقاء حاسم يوم الجمعة المقبل أمام مولودية الجزائر الذي سيسعى لاسترجاع صدارته في ملعب 5 جويلية الأولمبي.

ف.وليد