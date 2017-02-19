سعيد بالفوز على الجمعاوة والتحضير يبدأ مبكرا لبوسعادة

أعرب مدرب شبيبة سكيكدة الفرانكو برتغالي ديدي غوميز عن سعادته بعد تحقيق فوز عريض على ميدان 20 اوت 1955 بثلاثة أهداف مقابل هدف برسم الجولة الواحدة والعشرين لبطولة القسم الثاني المحترف موبيليس، بفضل هدفي شنيقر في الدقيقتين الـ 5 و الـ 77، وخزري سيف الدين في الدقيقة 25، فيما سجل هدف الشرف لجمعية وهران بركة في الدقيقة الـ 74، وشدد غوميز على الكثافة التي أظهرها الفريق والمهارة التي يتمتع بها لاعبيه بعد هذا الفوز في ملعب 20 اوت وقال لعبنا مع كثافة كبيرة وحاولنا القيام بعمل جيد في جميع مراحل اللعبة، لقد أظهرنا جودة هذا الفريق ونحن نملك لاعبين يتمتعون بمهارة عالية» وأضاف «التغييرات أعطت للفريق كثافة أكبر، اللاعبون الذين دخلوا في الشوط الثاني كانوا متميزين ، وقدموا للفريق التوازن ولعبوا بشكل جيد«. وكانوا بمثابة حلقة تواصل ورجل واحد فوق الميدان، كما طالب غوميز من لاعبيه خلال حصة الاستئناف الأولى طي صفحة الجمعاوة والتفكير جديا في السفرية المقبلة إلى بوسعادة التي لا تقبل القسمة على اثنين .

ص، ب