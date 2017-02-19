«النمرة راجعة حبّة حبّة وتمرّغ كبرياء القبة «

لم يكن أكثر المتفائلين من أنصار النمرة عشاقها يتوقعون الإعصار الجيجلي الذي عصف بأركان الفريق القبي ورمى به الىأسفل السافلين في مواجهة تاريخية ستظل محفورة لشهور وربما لسنوات في الذاكرة الجماعية لأنصار النمرة الذين اكتفوا بمتابعة المواجهة من الشرفات والأسوارالمحيطة بملعب العقيد عميروش بسبب العقوبة المضاعفة التي سلطت على الفريق الجيجلي في أعقاب أحداث لقاء مرحلة الذهاب أمام اتحاد بني دوالة .وعرفت مباراة القبة سيناريو غريب حيث كانت البداية للزوار الذين سيطروا على المباراة بالطول والعرض وكادوا أن يوجهوا الضربة القاضية للجواجلة منذ الدقيقة الأولى من خلال انفرد غنادرة بالحارس كحال الذي كان يقظا وجنب فريقه الأسوأ ، ومع ذلك فان النمرة لم تدخل المباراة بالسرعة المطلوبة وظلت في الدفاع ماجعل المخاوف تتزايد من تعثر محتمل خصوصا بعد الكلام الكثير الذي قيل حول المباراة وحديث البعض عن تدخل بعض الأطراف لتغيير مجرى المباراة وحتى التأثير على معنويات ثلاثي التحكيم خصوصا بعد ماشوهد هذا الأخير وهو في حديث مع بعض مسؤولي الرائد قبل انطلاق اللقاء .ولم يكن أحد يتوقع بأن المباراة ستنقلب بطريقة جنونية بعد سيطرة واضحة للفريق القبي حيث تغير كل شيئ في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتمريرة سحرية من سعودي ناحية الزين الذي أغرق القبة في الظلام بهدف لم يكن يحلم به أحد لتدخل المباراة منعرجا آخر ويبدأ السيناريو المجنون الذي جعل النمرة تتحول من فريق جريح يبحث عن تقليل الأضرار الى « بارصا» جيجلية تصنع الفرجة وتسجل الأهداف أمام مدرجات فارغة كان يمكن أن تكون الأجواء بها جنونية لو لم يغب عنها الرجل الثاني عشر . واذا كان ثمة لاعبا استحق وصف الرائع في هذه المباراة فانه وبلاشك حارس النمرة سعد كحال الذي قدّم مباراة أسطورية وكان له الفضل الكبير في تقدم فريقه في النتيجة بتصديه لخمس أهداف محققة في الشوط الأول ومواصلته الصمود في الشوط الثاني وهو ماحرم القبة من تعديل الكفة ، كما منح الجواجلة جرعة أكسجين اضافية لللإحتفاظ بالتفوق والبحث عن أهداف أخرى وهو ماتحقق من خلال الهدف الثاني الذي رد من خلاله الزين هدية سعودي بهدية أفضل منها من خلال تمريرة مكنت حامل الرقم (9) في تشكيلة النمرة من توقيع الهدف الثاني الذي أخرج كل عشاق النمرة عن عقولهم وجعلهم يجرون في كل الإتجاهات فرحة بهذا الهدف الذي قرب فريقهم أكثر من الفوز .وقد نجح الطاقم الفني للنمرة في فك شفرة الفريق القبي وايجاد الوصفة السحرية لإمتصاص حرارة لاعبيه حيث لاحظ حريتي الإندفاع الكلي للاعبي القبة محو الهجوم لتعديل النتيجة على الأقل وهو ماجعله يواصل اللعب بأسلوب المرتدات التي أعطت ثمارها بهدف ثالث وقعه البديل بوعندل خصوصا في ظل السرعة التي تميز بها اللاعبون البدلاء الذين أقحمهم حريتي في المرحلة الثانية ماسمح للنمرة بقتل المباراة وتسجيل أثقل فوز لها هذا الموسم رغم أنها كانت قادرة على تسجيل أهداف أخرى خلال الدقائق الأخيرة في ظل الإنهيار الكلي لفريق رائد القبة .

م / مسعود