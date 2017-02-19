العميد يواصل المشوار في منافسة الكاف

تأهل مولودية الجزائر، إلى دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعد تفوقه على بشم يونايتد الغاني (4-1) على ملعب 5 جويلية في إياب الدوري التهميدي.وكان مولودية الجزائر، خسر مباراة الذهاب بهدفين لهدف، ليحسم نتيجة اللقاءين (5-3) ويتأهل للدور المقبل.ودخل مولودية الجزائر، المباراة دون مقدمات، واستطاع الوصول مبكرًا لمرمى منافسه، في الدقيقة الثانية عن طريق المهاجم محمد سوقار.وظل عميد الأندية الجزائرية يضغط على منافسه إلى أن تمكن من إضافة الهدف الثاني عن طريق عبد الرحمن حشود في الدقيقة (40).وفي الشوط الثاني، تدارك بشم يونايتد الغاني أخطاءه، وقلص النتيجة عن طريق أكواسي في الدقيقة (64).لكن عبد الرحمن حشود، عاد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة (84) من ركلة جزاء، قبل أن يؤمن منصوري زكريا، فوز المولودية بالهدف الرابع في الدقيقة (89) من ركلة جزاء.

ع.ر