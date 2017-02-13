الفاف تجمد نشاطات «الخضر» حتى شهر جوان المقبل





جودي نجيب

قررت الاتحادية الوطنية لكرة القدم عدم برمجة أية مواجهة ودية أو تربص تحضيري للمنتخب الوطني الى غاية شهر جوان المقبل، ما يعني تجميد نشاطات المنتخب لفترة طويلة بعد اخفاقه في نهائيات كأس امم افريقيا الأخيرة، وهو ما سيكون ضربة جديدة للكرة الجزائرية التي تسعى للنهوض بعد خيبة الغابون. وأوضح بيان المكتب التنفيذي للاتحادية الوطنية لكرة القدم، أن التشكيلة الوطنية لن تجري تربصا تحضيريا شهر مارس القادم على غرار جميع منتخبات قارة افريقيا، حيث سيكون التربص القادم للخضر شهر جوان المقبل، قبيل انطلاق تصفيات كأس امم افريقيا 2019. وأوضحت الفاف أن المنتخب الوطني المحلي هو من سيواجه منتخب السودان في مناسبتين الشهر القادم، بعد ان كانت المباراتين مبرمجتين للمنتخب الأول، في خرجة غريبة من طرف مسؤولي الاتحادية الوطنية لكرة القدم. وكانت مواجهة السينغال اخر لقاء لعبه الخضر، حيث لن يلعبوا مجددا إلى غاية جوان القادم، ولن يجروا أي موعد تحضيري، ما يعني توقف نشاطات المنتخب الأول لفترة ستة اشهر كاملة ستكلف التشكيلة الوطنية ضياع المزيد من الوقت.وجاء قرار تجميد المنتخب الوطني إلى غاية جوان القادم بالنظر الى شغور الجهاز الفني الوطني، حيث لم تعين الاتحادية الوطنية لكرة القدم أي مدرب بعد استقالة البلجيكي جورج ليكنس، وقد اقيل معه جميع اعضاء الجهاز الفني المساعد، بمن فيهم المساعدين نبيل نغيز ويزيد منصوري ومجيد بوقرة. وجاء قرار الغاء تربص مارس القادم بعد تقييم خيبة المشاركة في نهائيات كأس امم افريقيا الأخيرة بالغابون من طرف المكتب التنفيذي للفاف أمس الأول، خلال اجتماعه بمركز سيدي موسى، ليكون اول ردة فعل من الفاف بعد المشاركة القارية. وأجلت الفاف تعيين طاقم فني جديد للمنتخب الوطني الى ما بعد عقد الجمعية العامة الانتخابية، بالنظر الى ان المكتب الحالي للاتحادية مقبل على الرحيل وستنتهي عهدته بعد ايام قليلة من الان، وسيتم انتخاب مكتب جديد سيحق له التفاوض مع مدرب للمنتخب الوطني في الفترة القادمة.