بن خماسة يعود إلى التدريبات ومزيان ينفي الشائعات

عاد متوسط ميدان اتحاد العاصمة بن خماسة أول أمس بشكل عادي إلى أجواء التدريبات بعد غيابه لفترة عن الميادين بسبب الاصابة التي كان يعاني منها على مستوى الفخذ، حيث اندمج اللاعب مع المجموعة في حصة الاستئناف بعدما غاب عن لقاءي دفاع تاجنانت وشباب قسنطينة، مما أراح كثيرا المدرب بول بوت، الذي سيكون بمقدوره الاعتماد عليه في مباراة الغد أمام مولودية بجاية المتأخرة عن الجولة 16، من جهة أخرى نفى لاعب اتحاد العاصمة مزيان حصول أي مشكل بينه و بين المدرب البلجيكي بول بوب عقب اخراجه من الميدان في مباراة السياسي الأخيرة، وفند ابن مدينة المدية أنه قد رفض مصافحة المدرب بعد تغييره، واصفا الكلام الذي قيل في هذا الشأن بالإشاعات، وصرح اللاعب قائلا: « أخلاقي لا تسمح لي بتصرف مثل هذا مع مدربي، و حتى وان لم يعجبني التغيير فلا يحق لي الاحتجاج لأن ذلك سيكون نقطة سوداء في مسيرتي الكروية»، و ختم مزيان حديثه مطالبا اصحاب الاشاعات بالتحري حول الحقيقة قبل إتهام أي طرف، وأوضح اللاعب بأنه خرج غاضبا بعد تغييره بسبب تضييعه فرصة محققة للتسجيل، وكان السبب في ذلك زميل له لعب بأنانية في تلك اللقطة، وليس بسبب تغييره من المدرب.

ف.وليد