الأنصار يهاجمون اللاعبين، يطالبون حنكوش بالرحيل ويريدون الدخول مجانا غدا أمام اتحاد العاصمة





أبدى انصار فريق مولودية بجاية غضبا كبيرا على لاعبي الفريق خلال الحصة التدريبة الاستئنافية التي جرت أول أمس السبت استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة هذا الثلاثاء في اطار مباراة متأخرة عن الجولة 16 من عمر البطولة المحترفة الأولى «موبيليس»، حيث طالب انصار الموب الذين حضروا للحصة التدريبية بمغادرة المدرب حنكوش، الذي لم تتماشى معه النتائج الايجابية منذ توليه الاشراف على العارضة الفنية للفريق الذي يعاني في اسفل الترتيب وقد دخل لاعبو الموب وخرجوا من ارضية الميدان بوابل من الشتائم من الانصار الذين حضروا لهذه الحصة، فيما كادت ان تتطور الامور بين مناصر وصانع العاب الفريق فوزي يايا لولا تدخل بعض الاطراف من اجل تهدئة الامور، وبدوره فقد أبدى المدرب محمد حنكوش استعداده للرحيل في حال ما إذا كان هو السبب في النتائج التي يحققها الفريق، قبل أن يشير إليهم بالعودة إلى الوضعية الصعبة التي كان عليها الفريق أصلا قبل مجيئه، وذلك منذ رحيل المدرب السابق ناصر سنجاق، ومن بعده بوزيدي الذي هرب مسرعا بعد عمله لفترة قصيرة جدا.

الأنصار يطالبون إدارة الموب بفتح أبواب الملعب مجانا غدا في مباراة سوسطارة

وفي نهاية المطاف، فقد طالب انصار المولودية البجاوية من المسيرين فتح ابواب ملعب الوحدة المغاربية يوم غد الثلاثاء مجانا أمامهم، من أجل التوافد بقوة على الملعب، وخلق أجواء خاصة ربما من شأنها أن تثير حماسة اللاعبين، وتدفع بهم إلى تحقيق انتصار ثمين خاصة من الناحية المعنوية، أمام الفريق العاصمي الذي يعيش نوعا من فقدان الثقة في المدة الأخيرة بسبب سوء النتائج.

ف.وليد