تاجنانت يدخل منطقة الخطر وبوغرارة أصبح غير مرغوب فيه

مباشرة عقب نهاية مباراة دفاع تاجنانت أمام سريع غليزان عشية أول أمس، والتي خسر فيها «الديارتي» بثلاث أهداف كاملة مقابل هدف يتيم من توقيع اللاعب غيرابيس في الشوط الثاني من المقابلة، خرج الشارع التاجنانتي غاضبا على الأداء الهزيل الذي ظهر به اللاعبون طوال أطوار المقابلة خصوصا وأن كل الظروف كانت مهيأة أمامهم للعودة على الأقل بنتيجة التعادل، خاصة وأن كل اللاعبين قد تلقوا أجورهم وحصلوا على منحة التعادل أمام اتحاد العاصمة عشية التنقل إلى غليزان، كما أن الفريق لم يكن يعاني من إصابات عدا غياب المدافع سنوسي المعاقب، ضف إلى ذلك فإن التحكيم الذي كان يتحجج به الطاقم الفني للفريق عقب كل خسارة أدى مباراة في المستوى وهو ما جعل كل ذرائع الخسارة غير مقبولة وغير مفهومة.

خيارات بوغرارة محل تساؤل من طرف الأنصار

ولعل ما زاد الطينة بلة هو الخيارات الفنية التي دخل بها المدرب بوغرارة المباراة، حيث لم تكن مفهومة اطلاقا، بداية من إشراكه للاعب ترباح على الرواق الأيمن وهو ينشط على الرواق الأيسر كما هو معروف، وتعويضه باللاعب محساس على الرواق الأيسر وهو لاعب ارتكاز بالأساس، مما جعل الفريق يعاني على الأروقة طيلة أطوار المباراة، ولم يخلق أي فرصة على الرواقين، كما أثار إبقاء المهاجم نوبلي على مقاعد الاحتياط استغراب الجميع وهو الذي شارك في لقاءين فقط منذ استقدامه مقابل إدراج اسم المهاجم دمان كأساسي وهو الذي أثبت منذ استقدامه محدودية مستواه، كما أن التغيرات في الشوط الثاني كانت عشوائية وغير مدروسة وهو ما جعل الخسارة جد منطقية نظرا للمعطيات التي لعب بها التقني الشاوي، الذي بات الأنصار يطالبون برحيله.

ف.وليد