السرب الأسود يحضر لموقعة بونة في أجواء مريحة





بعد عودته بتعادل ثمين بطعم الانتصار من خرجته الصعبة إلى مروانة أمام الأمل المحلي بهدفين في كل شبكة يبدو أن فريق الترجي استطاع أن يحقق نتائج طيبة خارج الديار و في الوضعيات الصعبة لهذه المقابلة أمام الصفراء المروانية التي تشارك الآلام و المعاناة رفقة الترجي القالمي في المرتبة الأخيرة بنفس الرصيد من النقاط ، و عليه سيعطي هذا التعادل الايجابي العامل النفسي و المعنوي للاعبين الذين ليس لهم الخيار سوى الخروج في أسرع وقت ممكن من هذه الوضعية الغامضة و المصير المجهول الذي يعاني منه فريق السرب الأسود .

يواجه الرائد اتحاد مدينة عنابة هذا الأسبوع

و يبقى مشوار فريق الترجي القادم صعب للغاية بداية من هذا الأسبوع أمام الرائد اتحاد مدينة عنابة أمام أنصاره و محبيه بملعب سويداني بوجمعة بقالمة في لقاء سيكون ناري و صعب للطرفين و لا خيار فيه لزملاء الحارس بن رجم مراد سوى الانتصار و انتظار نتائج الفرق الأخرى المعنية بالسقوط منها أمل مروانة و هلال و أمل شلغوم العيد و كذا نجم تقرت ، كوكبة معنية لتفادي السقوط لذا تبدو مأمورية الترجي صعبة لكنها ليست مستحيلة من أجل الحفاظ على الحظوظ كاملة رغم المباريات القادمة منها الخرجة إلى أم البواقي أمام اتحاد الشاوية و استقبال بعدها فريق مولودية قسنطينة كلها مباريات واعدة و يصعب عليك التكهن بنتيجة هاته المباريات .

عبد الحميد بن قجالي