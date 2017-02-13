إصابة بزاز تخلط الأوراق والآبار ترفع أجرة عمراني لـ300 مليون





أجرى عشية أمس صانع الألعاب ياسين بزاز، الفحوصات الطبية على مستوى الإصابة التي تعرض لها في لقاء سوسطارة ما أجبر الطاقم الفني على تعويضه في المرحلة الأولى، ويأمل الطاقم الفني أن تكون فحوصات بزاز مطمئنة سيما وأنه يعد من العناصر التي تشارك في الانتصارات وقائدا مميزا للاعبين فوق أرضية الميدان، يحدث ذلك في الوقت الذي استطاع مدرب شباب قسنطينة عبد القادر عمراني من إعادة الروح إلى تشكيلة شباب قسنطينة بعدما قادها إلى تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية أكدت أن السنافر يمرضون ولا يموتون، واستطاع أيضا بخبرته أن يغير أسلوب اللعب سيما في اللقاء الأخير أمام اتحاد العاصمة، أين سيطر رفقاء الهداف سامر بالطول والعرض على مجريات اللعب ما يؤكد أن الفريق يسير من الحسن إلى الأحسن، في انتظار التأكيد في المقابلات القادمة التي تنتظر التشكيلة والتي اعتبرها التقني عمراني بمثابة المنعرج الخطير. أدى دفاع شباب قسنطينة، أحسن مقابلة له منذ بداية الموسم الكروي، حيث استطاع أن يمنع مهاجمي سوسطارة من الوصول إلى مرمى سيدريك الذي كان في راحة تقريبا طيلة الـ 90 دقيقة سوى بعض المحاولات الفاشلة، وهو ما اعتبره الأنصار والمتتبعين بمثابة المكسب القوي لأبناء الصخر العتيق الذين استفادوا من قوة وصلابة الدفاع الذي سيقول كلمته في الجولات القادمة وأثبت أنه من بين الأحسن في بطولة هذا الموسم. رغم الغياب الذي سجله صانع الألعاب ياسين بزاز خلال مقابلة اتحاد العاصمة، إلا أن عمراني قام بتجهيز زميله ربيح ليكون واحد من أحسن اللاعبين فوق أرضية الميدان، وساهم في الهدف الأول بعدما ارتطمت قذيفة بالعارضة اليسرى للحارس زماموش وتحط بين أرجل سامر الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، وأثنى عمراني على اللاعب ربيح الذي يؤكد مرة أخرى أنه قطعة أساسية في التشكيلة القسنطينية ما يرشحه أن يكون أساسيا في المقابلات القادمة سيما وأنه استعاد إمكاناته البدنية والفنية.

ع.خ