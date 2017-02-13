أبناء روسيكادا يستأنفون تدريباتهم تحضيرا لموقعة لازمو

يستأنف عشية اليوم فريق شبيبة سكيكدة تدريباته، وذلك بعد فترة الراحة المقدرة بيومين السبت والأحد الذي منحها الطاقم الفني للاعبين خاصة البرانية، كما يشرع مساء اليوم الفرانكو برتغالي ديدي غوميز في التجهيز للقاء جمعية وهران يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الواحدة والعشرين لبطولة القسم الثاني المحترف موبيليس. وسوف تكون التدريبات مفتوحة أمام الجماهير ووسائل الإعلام، وستشهد الحصة التدريبية الأولى اليوم من دون شك غياب اللاعبين البرانية وهذا من طبيعتهم، وسيركز الطاقم الفني في التدريبات على الجوانب اللياقية المتنوعة وبعدها سيجري على شكل مناورة كروية.

طبو يوجه رسالة إلى اللواء الهامل بعد الذي حدث لأنصار الفريق

هذا ووجه الرئيس عبد الله طبو رسالة إلى اللواء الهامل وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرضوا لها من قبل قوات الأمن لولاية البليدة حيث استعملوا معهم العنف لمنعهم من الدخول إلى أرضية ملعب محمد رقاز ببوفاريك لمتابعة لقاء فريقهم المحبوب الجيسماس ووداد بوفاريك برسم الجولة العشرين لبطولة القسم الثاني المحترف موبيليس والذي أفضى إلى إصابة 4 مناصرين بجروح متفاوتة الدرجات والخطورة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى المدينة، أين قدمت لهم الإسعافات اللازمة، هذا وتعود الأسباب أن أعوان الأمن منعوهم من الدخول بحجة ضيق مدرجات ملعب رقاز وهم الذين قطعوا مسافة 600 كلم برا من أجل متابعة هذا اللقاء.

غوميز ضيعنا نقطتين ثمينتين والأهم هو صحة أنصارنا وسلامتهم

من جهته المدرب ديدي غوميز صرح أن فريقه ضيع نقطتين ثمينتين حيث أن فريقه كان قادرا على العودة بكامل الزاد لكن الذي حدث قبل اللقاء للأنصار شتت تركيز اللاعبين والطاقم الفني الذين كانت تهمهم بالدرجة الأولى سلامة وصحة الأنصار الذين تنقلوا مع الفريق لمؤازرته.

ص.ب