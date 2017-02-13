ولد علي: «من حقي معرفة أسباب إخفاق المنتخب بأمم أفريقيا«

أكد الهادي ولد علي، وزير الشباب والرياضة ، أن من حقه مطالبة الاتحاد الجزائرية لكرة القدم بتوضيحات حول أسباب إخفاق المنتخب بأمم أفريقيا الأخيرة بالغابون.وقال الهادي ولد علي، إن هناك اجتماعًا مرتقبًا مع رورواة، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة أسباب ما حدث في الغابون.وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة، وقَّعت عقودًا مع مختلف الاتحادات الرياضية، وعدم تحقيق الأهداف يعني رحيل مسؤولي تلك الاتحادات.وأشار إلى أنه من حقه كوزير للشباب والرياضة، المطالبة بتوضيحات حول أسباب الإخفاق، أما المحاسبة، فهي من حق رئاسة الجمهورية.

ع.ر