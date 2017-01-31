تكوين 60 عون ملاعب بولاية قسنطينة

في إطار مساهمة المديرية العامة للأمن الوطني في تكوين أعوان الملاعب، وتبعا للبرنامج المسطر من قبل مصالح أمن ولاية قسنطينة، أشرف وفدا من إطارات أمن الولاية بتاريخ 30 جانفي 2017 على انطلاق الدورة التكوينية لفائدة أعوان الملاعب الذين سيشرفون على حفظ النظام وتأمين المدرجات والملاعب خلال المباريات الرياضية. الدورة التكوينية التي احتضنها المعهد العالي لتكوين إطارات الشباب والرياضة على مستوى ملحق ملعب الشهيد حملاوي، شملت أزيد من 60 عون ملعب بمعية مدير الأمن للنادي الرياضي شباب قسنطينة ستمتد على مدار الثلاثي الأول من السنة الجارية و سيتم خلالها التطرق إلى عدة مواضيع ضمن برنامج تكويني معد أساسا من قبل المديرية العامة للأمن الوطني وفقا للقانون 13- 05 الخاص بالأنشطة الرياضية و البدنية و تطويرها، خلال إفتتاح الدورة التكونية أين تم التطرق إلى مهام أعوان الملاعب، بالإضافة إلى الواجبات و الالتزامات الواجب التقيد بها خلال تأمين هذه التظاهرات الرياضية.

جمال بوعكاز