الخضر مقبلون على المجهول

روراوة يطرد ليكنس ومساعديه بعد كارثة الغابون

24.01.2017

 


قدّم المدرّب البلجيكي جورج ليكنس رسميا استقالته من منصبه على رأس المنتخب الوطني لكرة القدم أمس بعد الخيبة التي حققها في نهائيات كاس إفريقيا للأمم في الغابون، وبعدما اخفق في تحقيق أي انتصار خلال المقابلات التي خاضها ضمن المجموعة الثانية

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