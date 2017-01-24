روراوة يطرد ليكنس ومساعديه بعد كارثة الغابون





قدّم المدرّب البلجيكي جورج ليكنس رسميا استقالته من منصبه على رأس المنتخب الوطني لكرة القدم أمس بعد الخيبة التي حققها في نهائيات كاس إفريقيا للأمم في الغابون، وبعدما اخفق في تحقيق أي انتصار خلال المقابلات التي خاضها ضمن المجموعة الثانية