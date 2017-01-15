محرز ينقذ «الخضر» من كمين زيمبابوي





جودي نجيب

فشل الوطني الجزائري في تحقيق نتيجة إيجابية يدشن بها مسيرته في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، لم تفلح كتيبة «الخضر» في تجاوز عقبة المباراة الافتتاحية للنسخة الحادية والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم. وعلى الرغم من أن مهمة نجم المنتخب الوطني رياض محرز، ورفاقه بدت سهلة في مباراة الافتتاح خاصة أنهم واجهوا منتخب زيمبابوي الحلقة الأضعف على الورق طبعا في المجموعة الثانية في نهائيات «كان» 2017 التي تقام بالغابون، حيث فشلة كتيبة المدرب البلجيكي جورج ليكنس في تخطي لعنة مباريات الافتتاح التي ضربت المنتخب الوطني في العديد من الدورات السابقة.

النحس يطارد «الخضر» في مباراة الافتتاح

انقذ رياض محرز، نجم منتخب «الخضر» و احسن لاعب افريقي و رجل المباراة حسب «الكاف»، المنتخب الوطني من هزيمة أمام نظيره الزيمبابوي كانت ستعصف بأحلامه في المرور الى المربع الذهبي، وقاده لإدراك التعادل (2-2)، مساء أمس الأحد، على ملعب «فرانسفيل» في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالغابون. و تقدم محرز للجزائر في الدقيقة (12)، وأدرك كوداكواشي ماهاشي التعادل لزيمبابوي في الدقيقة (17)، قبل أن يضيف نياشا موشيكوى الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة (29)، لكن أفضل لاعب في إفريقيا عاد وسجل هدف التعادل لمحاربي الصحراء قبل 8 دقائق من النهاية.

شوط لكل منتخب

جاء ت بداية اللقاء قوية من الفريقين، حيث تبادلا الهجمات، فأبعد تاتندا مكوروفا، حارس زيمبابوي، عرضية من هلال سوداني في الدقيقة الـ03، بينما تصدى رايس مبولحي لتسديدة قوية من خاما بيليات في الدقيقة الـ09. وتصدى قائم مرمى حارس عرين «الخضر» لتسديدة قوية من بيليات عند الدقيقة الـ11، قبل أن يجري مدرب منتخب زيمبابوي تبديلا اضطراريا بمشاركة ماثيو روسيكي على حساب كنوليدج موسونا، الذي تعرض للإصابة في الربع ساعة الأولى أجبرته على مغادرة المستطيل الأخضر، وتمكن محرز من افتتاح التسجيل بعد أن استغل تمريرة من إسلام سليماني، وراوغ مدافع زيمبابوي، قبل أن يسددها قوية، ارتطمت بالقائم في طريقها لهز الشباك. وسرعان ما أدرك محاربو زيمبابوي التعادل من تسديدة موجهة من ماهاشي مرت على يسار مبولحي، بعد تمريرة من زميله داني فيري. واصل منتخب زيمبابوي سيطرته على الكرة بعد هدف التعادل، وهدد مرمى مبولحي عبر تسديدة من بليات مرت بجوار القائم في الدقيقة الـ22، قبل أن يكرر إليشا مورويوا المحاولة بتسديدة تصدى لها الحارس الجزائري في الدقيقة الـ23، تبعه زفيريكوي بمحاولة أخرى مرت فوق العارضة، ورد محرز بتسديدة تصدى لها حارس زيمبابوي.

بلخيتر يضع «الخضر» في ورطة

وتسبب مختار بلخيثر في ضربة جزاء لزيمبابوي بعد أن أعاق بهاسيرا داخل المنطقة، ترجمها موشيكوي إلى هدف ثانٍ لزيمبابوي. فشل منتخب الجزائر في إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، بعدما مرت تسديدة براهيمي فوق العارضة عند الدقيقة الـ31، فيما مرت أيضا رأسية هلال سوداني فوق العارضة، وتبعه فوزي غلام بتسديدة أخرى لم تكن دقيقة.

مهارة محرز تنقذ «الخضر» من الهزيمة

وفي الشوط الثاني، شارك ربيع مفتاح بدلا من بلخيثر، وبحث محاربو الصحراء عن إدراك التعادل عبر تسديدة من براهيمي مرت فوق العارضة عند الدقيقة الـ47، بعدها أهدر سليماني فرصة أخرى من رأسية مرت بجوار القائم عند الدقيقة الـ52، بينما أنقذ مبولحي «الخضر» من الضربة القاضية بعد تسديدة جميلة من بيليات في الدقيقة الـ57 كان لها حارس عرين «الخضر» بالمرصاد. ومرت تسديدة نبيل بن طالب بجوار القائم، قبل أن ترتطم تسديدة بن سبعيني في العارضة وشارك رشيد غزال على حساب سوداني، فيما أنقذ حارس زيمبابوي فرصتين من تسديدة فوزي غلام ومحرز بينما تكفلت العارضة بالتصدي لخطأ من مدافع زيمبابوي في الدقيقة الـ75، و انتظر الخضر إلى غاية الدقيقة الـ 82 لتعديل النتيجة عن طريق رياض محرز مجددا ليضف الهدف الثاني له في دورة الغابون ، بعدها حاول الخضر خلال الدقائق المتبقية من اللقاء تسجيل هدف الفوز، إلا أن براعة حارس زيمبابوي حافظ لفريقه على نقطة التعادل، قبل أن ينهي الحكم اللقاء في الدقيقة الـ 93 بتعادل الجزائر وزيمبابوي بهدفين لمثله، ويواجه المنتخب الوطني نظيره التونسي على ملعب فرانسفيل يوم الخميس المقبل على الساعة 17:00 بينما يواجه المنتخب الزيمبابوي نظيره السينغالي لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

رياض محرز يختار رجل المباراة

أختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجزائري رياض محرز رجلا لمباراة الجزائر وزيمبابوي بعد تسجيله لثنائية في المقابلة وسمح للمنتخب الجزائري بأن يتفادى الخسارة بعد أن كان متأخرا بهدفين لهدف واحد ,وتبرز الجائزة أيضا قيمة الدولي الجزائري في الفترة الأخيرة وما تسجيله لثنائية سواء تأكيد على تحسنه وعلى عدة جبهات.

ف.وليد