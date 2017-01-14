روراوة اليوم في فرانسفيل لحضور المباراة





ينتظر وصول رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة اليوم الأحد الى مدينة فرانسفيل لحضور المباراة الأولى للمنتخب الجزائري أمام زيمبابوي. وكان المسؤول الأول على «الفاف» قد حضر يوم الخميس الفارط عملية قرعة تصفيات كأس افريقيا للأمم2019 بالكاميرون، كما حضر اجتماع اللجنة التنفيذية للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

المباراة ستلعب تحت درجة حرارة مرتفعة ورطوبة عالية

ستجرى مباراة زيمبابوي والجزائر في ظروف مناخية صعبة، حيث تعرف مدينة فرانسفيل نسبة رطوبة عالية تقارب 90 بالمائة، بينما درجة الحرارة تبلغ الرقم 35، قبل أن تنخفض نسبيا في الليل، حيث يكون الجو معتدلا.

جودي نجيب