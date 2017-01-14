الجزائريون متفائلون بفوز أشبال ليكنس على زيمبابوي





أبدى أنصار الخضر تفاؤلا كبيرا بخصوص فوز أشبال ليكنس على منتخب زيمبابوي أمسية اليوم ومن ثمة مواصلة المنافسة بقوة لتصدر المجموعة التي ستفتح للمنتخب الوطني أبواب التأهل للدور الثاني، و يعلق الجزائريون آمالا كبيرة على الفريق الوطني، وذلك عندما يخوض رفقاء حارس عرين «الخضر» مبولحي أول مبارياته في نهائيات «كان 2017« ضد منتخب زيمبايوي وفي هذا الخصوص حاولت «آخر ساعة» أن ترصد نبض الشارع الجزائري وانطباعات المناصرين حول توقعاتهم بنتيجة اللقاء الأول «للخضر» في موعد الغابون، وفي هذا الشأن، أجمع المناصرون الذين تحدثنا معهم أن اللقاء الذي يلعب اليوم يعد هاما على الإطلاق وهي مباراة مفتاح التأهل، مؤكدين أن الفريق الوطني بإمكانه اجتياز عقبة المنافس في مواجهة اليوم.