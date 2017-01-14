ليكنس يختار مبولحي لحراسة مرمى عرين «الخضر»





سيعتمد المدب الوطني على الحارس الجديد لنادي رين الفرنسي رايس مبولحي، رغم أنه ظل بعيدًا عن المنافسة لعدة أشهر لعدم مشاركته في لقاءات ناديه التركي أنطاليا سبور.وسيكون حارس شبيبة القبائل عسلة بديلا لمبولحي، فيما سيبقى حارس مولودية بجاية شمس الدين رحماني ثالثا.ويملك وهاب مبولحي خبرة طويلة في الملاعب الإفريقية، بعد أن ظل أساسيا مع «الخضر» منذ عام 2010 حتى الآن، كما أن التحاقه برين الفرنسي خدمه كثيرًا من الناحية المعنوية، ما يوحي بتألقه في «كان» الغابون.

مهدي عبيد بديلا تادير في الوسط الدفاعي

وقع اختيار التقني البلجيكي على اللاعب مهدي عبيد في مركز لاعب الوسط المدافع، بدلاً من المصاب سفير تايدر الذي يغيب رسميا عن نهائيات كأس أمم إفريقيا، وسيجلس اللاعب عدلان قديورة، على دكة البدلاء خلال مواجهة اليوم، من جهته، بدا المدرب البلجيكي، أكثر ارتياحًا بعد تحسن الحالة الصحية للاعب ياسين براهيمي، الذي تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يشكو منها، حيث سيكون أحد اللاعبين الأساسيين لتحريك الخط الأمامي، وتقديم المساعدة رفقة رياض محرز، لثنائي الهجوم إسلام سليماني وهلال العربي سوداني.

بن سبعيني جاهز للمشاركة كأساسي في مواجهة اليوم

تماثل رامي بن سبعيني، مدافع «الخضر» ومونبلييه الفرنسي، للشفاء من الإصابة التي كان يشكو منها، حيث بات جاهزا للمشاركة مع الخضر في مباراة اليوم ضد زيمبابوي، وأوضح طبيب المنتخب الجزائري، الدكتور علي يقدح، أنه اطلع على نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها رامي بن سبعيني، وتأكد أن اللاعب لا يشكو من أية إصابة في الوقت الحالي.والمنتظر أن يدفع البلجيكي جورج ليكنس، المدرب الوطني، برامي بن سبعيني إلى جانب عيسى ماندي في قلب الدفاع أمام زيمبابوي، إلى جانب ربيع مفتاح ومختار بلخيثر على الطرفين.

جودي نجيب