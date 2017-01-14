اللاعبون يرفضون مواجهة الصاص وعافري يهدد بالانسحاب

أكدت مصادر مطلعة أن لاعبي جيل عزابة يرفضون مواجهة الرائد ملعب سطيف السبت المقبل، أين دخلوا في إضراب مفتوح عن التدريبات، وذلك بسبب مشكل المستحقات المالية، وفي سياق ذي صلة هدد رئيس الفريق السيد أكرم عافري بالانسحاب من المنافسة وذلك بسبب الضائقة المالية الذي يتخبط فيها فريق الجيجية، وانعدام الدعم المالي من طرف السلطات المحلية والدائرية لمدينة عزابة وكذا الولائية، حيث وجد الرجل الأول في الجيجية نفسه مجبرا على الاعتماد على أمواله الخاصة لتسديد مستحقات اللاعبين، حيث صرف من جيبه مبلغ مالي قدره 600 مليون سنتيم، وتأسف لعدم التزام السلطات المحلية بوعودها والمتمثلة بمد يد المساعدة للفريق، وعليه أكد انه حان الوقت لوضع النقاط على الحروف لأن الوضع لا يسمح بمواصلة العمل، في ظل المشاكل المالية الذي يعاني منها الفريق وكانت السبب في رحيل المدرب السابق نبيل غربي وتعويضه بالمدرب جمال عبد النبي، وعليه يجدد طلبه للسلطات المحلية للوقوف مع هذا الفريق العريق وإخراجه من دوامة المشاكل التي قد تقذف به إلى الأقسام السفلى.

ص. ب