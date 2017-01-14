ليكنس: منافسنا اليوم محترم وقوي والفوز عليه أكثر من مهم





عقد الناخب الوطني جورج ليكنس أمس ندوة صحفية بمدينة «فرانسفيل» بالغابون للحديث عن المباراة التي سيخوضها المنتخب الجزائري اليوم أمام زيمبابوي، حيث قال البلجيكي بأن مباراة اليوم هي أهم مباراة بالنسبة للفريق الجزائري ويتعين الفوز بها مهما كان الثمن، وقال: « منافسنا اليوم قوي وجدير بالاحترام، وقد حضر جيدا، يتعين علينا الفوز اليوم بالنظر إلى أهمية اللقاء، ولا نفكر في تونس و السنغال»، وأضاف ليكنس بأن الفريق الجزائري قد حضر جيدا لهذا اللقاء وللموعد الافريقي عموما، قبل أن يطمئن على صحة سوداني الذي كان يعاني من إصابة، حيث أكد بأن اللاعب سيكون جاهزا لمباراة اليوم، في حين يعاني ابراهيمي من بعض الآلام التي قد تحرمه من المشاركة اليوم، وشدد ليكنس على ضرورة لعب ورقة الهجوم في مباراة اليوم، حيث قال بأنه قد جرب بعض اللاعبين في مناصب جديدة في الحصة التدريبية أول أمس، وهي ضرورة أملتها الاصابات التي حرمت الخضر من بعض اللاعبين، وأكد بأنه سيركز على الهجوم مع توخي الحذر من المنافس الذي أظهر وجها قويا في لقائه الودي الأخير أمام الكاميرون، من جهة أخرى أكد ليكنس رفضه فرض الضغط على لاعبيه لاسيما رياض محرز الذي يوجد تحت ضغط رهيب بفعل الألقاب التي نالها مؤخرا لاسيما لقب أحسن لاعب في افريقيا، وقال بأن اللاعب محترف ويعي ما ينتظره وسيحاول اللعب بدون ضغط، هذا وأشاد البلجيكي كثيرا بالإضافة التي تمكن بوقرة من إعطائها للمجموعة، لاسيما وأنه يحظى بالكثير من الخبرة والاحترام، حيث ساهم بوقرة في خلق اجواء مفعمة بالحيوية والتلاحم بفضل تدخلاته الموفقة وتوجيهه المناسب للاعبين.