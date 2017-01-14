ماندي: فريقنا يضم الكثير من لاعبي الخبرة وسنلعب في ثوب المرشح اليوم





أكد قائد الخضر عيسى ماندي بأن التشكيلة الوطنية الجزائرية ستلعب مباراة اليوم في ثوب المرشح، وستدخل بكل قوة في المنافسة الافريقية، وستلعب من أجل الفوز على زيمابوي اليوم، وأضاف ماندي بأن الخضر قد حضروا جيدا، وهم يقدرون حجم المسؤولية التي تنتظرهم وحجم المنافس القوي و العنيد، والذي يحسب له ألف حساب، وقال ماندي أيضا بأن التشكيلة الجزائرية تضم العديد من اللاعبين الذين اكتسبوا الخبرة الافريقية، وهو في صالحهم، كما أنها تضم لاعبين من خيرة لاعبي كرة القدم في العالم على غرار سليماني ومحرز وابراهيمي، وهي أسلحة خطيرة في وجه المنافسين، وعن منحه شارة القيادة، فقال ماندي بأنها ليست أول مرة، وأكد بأن هناك لاعبين في صفوف الخضر يقومون بنفس المهمة رغم عدم حملهم للشارة في صورة كل من مبولحي وسليماني وابراهيمي وغيرهم من اللاعبين.

ف.وليد