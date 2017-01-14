تايدر يجري عملية ناجحة على مستوى الركبة ويغيب شهرا عن الميادين





خضع الدولي الجزائري سفير تايدر عشية أول أمس إلى عملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة، أين تعرض لالتهاب في الأربطة المعاكسة، سيركن بموجبها إلى الراحة لمدة لا تقل عن الشهر، وكان لاعب بولونيا، قد تعذر عليه اللحاق بتشكيلة المنتخب الوطني والمشاركة في كأس إفريقيا بالغابون والتي تستعد اليوم لخوض أول لقاء رسمي لها أمام منتخب زيمبابوي بسبب هذه الإصابة، حيث عاودته الآلام خلال التربص الذي جرى بسيدي موسى، واضطر بعدها التقني البلجيكي جورج ليكنس، إلى استبداله بلاعب أرسنال اسماعيل بن ناصر الذي تنقل بدلا منه رفقة الخضر إلى الغابون، في حين تلقى بن طالب اتصالات مختلفة من طرف زملائه الذين حرصوا على الاطمئنان عليه بعد خروجه من غرفة العمليات.

ف.وليد