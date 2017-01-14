النصرية تسقط في الاختبار الودي أمام النادي الافريقي ودواجي يرسم التحاقه

انتهت المباراة الودية التي جمعت بين نصر حسين داي و النادي الإفريقي التونسي بتفوق هذا الأخير بهدف نظيف أمضاه فخر الدين الجزيري في الدقيقة 91، النادي الإفريقي شارك تقريبا بالتشكيل الأساسي المنقوص من خدمات اللاعبين الدوليين، المباراة جرت في ملعب المنزه القريب من نزل المرادي محل تربص نصر حسين داي، كما أن المدرب آلان ميشال قد عمد إلى الزج بالتشكيل الأساسي خصوصا و أن المنافس هو الآخر لم يخف أوراقه، إضافة إلى أن التحضير لمباراة الجولة 16 أمام سريع غليزان قد بدأ من الآن، من جهة أخرى، رسم لاعب نادي بارادو دواجي التحاقه رسميا بنادي نصر حسين داي، حيث وقع على عقد مدته 18 شهرا، وعبر اللاعب عن فرحته بحمل ألوان قميص عريق مثل النصرية، كما وعد بتقديم أقصى ما لديه من مجهودات في سبيل تحصيل نتائج جيدة للفريق، هذا وقد شمل عقد التحاق دواجي بالنصرية على بعض الشروط، حيث في حال تسريحه من النصرية سيعود تلقائيا إلى فريقه السابق نادي بارادو، كما شمل العقد بندا يعطي للنصرية حق شراء عقد اللاعب بشكل نهائي.

ف.وليد