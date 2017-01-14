شبيبة القبائل

سي سالم يقرر مغادرة الشبيبة ويختار المدية وجهة له

14.01.2017

 

بصفة رسمية سيلتحق مهاجم شبيبة القبائل نزيم سي سالم بصفوف أولمبي المدية بطلب من اللاعب، الذي أبرز بأنه يفضل الرحيل نحو فريق يضمن له اللعب كأساسي على البقاء في الشبيبة التي قامت بانتدابات ستمنحها الإضافة الهجومية المرجوة خصوصا بعد انتداب المهاجم يوسف زرقين من اتحاد البليدة، و يعد نزيم سي سالم خريج مدرسة الشبيبة و ترقى فقط هذا الموسم إلى صنف الأكابر بعد أن كان مع فئة الآمال السنة الماضية، و كان قد شارك أساسيا في اللقاء الأخير من مرحلة الذهاب ضد شباب بلوزداد قبل أن يقرر الرحيل في الساعات القليلة الماضية.

 

ف.وليد

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