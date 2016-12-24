“بونة” تكرم وفادة تقرت برباعية نظيفة وتنفرد بالريادة

حسم فريق اتحاد عنابة مباراته أمام الضيف نادي تقرت بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل برسم الجولة 13 من بطولة القسم الوطني الثاني الهاوي، وافتتح المهاجم هواري طويل باب التسجيل لعنابة في الدقيقة 22 ليعود نفس اللاعب ويضيف هدفين في الدقيقتين 44 و 55 ليبصم بذلك على “الهاتريك”، وفي الذي اقتربت المباراة من النهاية نجح عبد الغاني زبيري في تسجيل الإصابة الرابعة بواسطة ضربة جزاء، وبهذا الانتصار نجح الفريق العنابي من الانفراد بالصدارة وذلك بعدما سقط شريكه السابق في المحظور عندما انهزم على أرضه بهدف دون رد أمام الضيف مولودية قسنطينة .

ع.ر