رياض محرز في القائمة النهائية لأحسن لاعب في القارة السمراء





جودي نجيب

أعلنت “الكاف” عن قائمة المرشحين لجائزة أحسن لاعب أفريقي لعام 2016، و ضمت القائمة النهائية، لاعب فريق ليستر سيتي الانجليزي والمنتخب الجزائري، رياض محرز، ولاعب بروسيا دورتموند الألماني ومنتخب الغابون، بيير أمريك أوباميانغ، ولاعب ليفربول الانجليزي، ومنتخب السينغال، ساديو ماني.وغاب عن القائمة الجزائري، إسلام سليماني، والمصري محمد صلاح، اللذين كانا في القائمة الخماسية التي أصدرها “الكاف”.و يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز في طريق مفتوح ليتوج بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية التي تمنحها الهيئة القارية لأحسن لاعب ينتمي الى القارة السمراء، نظير المستويات الكبيرة التي قدمها مع ليستر و فوزه بالدوري الإنجليزي و بجائزة أحسن لاعب في انجلترا.

مرت 30 سنة على آخر تتويج للجزائر بالكرة الذهبية الإفريقية

ومرت 30 سنة على آخر تتويج للجزائر بالكرة الذهبية الإفريقية، و التي كانت من صاحب الكعب الذهبي رابح ماجر الذي كان يحمل في تلك الفترة ألوان نادي بورتو البرتغالي والجزائر تنتظر أن يكون رياض محرز صاحب هذا التاج الغالي يوم 05 جانفي القادم بأبوجا النيجيرية، ويشار إلى أن الموسم الماضي المميز الذي قدمه محرز مع فريقه ليستر وقيادته للتتويج بالدوري الإنجليزي، جعله يكون رقما ثابتا في كل ترشيحات الجوائز العالمية لعام 2016.

أول لاعب جزائري و عربي يحقق المركز السابع في جائزة الكرة الذهبية

كما رشح الدولي الجزائري لجائزة الكرة الذهبية و تحصل على المركز السابع عالميا، ويعد محرز نجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي أول لاعب جزائري وعربي يحقق هذا الإنجاز الكبير جدا، خصوصا وأنه تقدّم على لاعبين كبار في شاكلة هداف بايرن ميونيخ البولوني ليفانوفسكي، والنجم السويدي إبراهيموفيتش وأغلى لاعب في العالم الفرنسي بول بوغبا، و متوسطي ميدان فريق ريال مدريد الكرواتي مودريش والألماني كروس وآخرون.

وتقدّم محرز على زميله في ليستر النجم الإنجليزي جيمي فاردي الذي احتل المركز الثامن، ليحجز “الثعالب” منصبين ضمن العشرة الأوائل في العالم في سابقة تاريخية، اضافة الى كل هذا يبقى محرز أحد المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم التي تمنحها الفيفا.

بعد الـ«بي بي سي” محرز ينتظره تتويجا جديدا من “الكاف”

وكان المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز، قد اختير أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2016 وذلك في الاستفتاء الذي تنظمه سنويا هيئة الإذاعة البريطانية الـ«بي بي سي”. وتقدم مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي على أربعة نجوم أفارقة نافسوه على الجائزة، وهم الغابوني مهاجم بروسيا دورتموند بيار إمريك أوباميانغ، والغاني مهاجم ويست هام اندري أيو، والسنيغالي مهاجم ليفربول صاديو مان، والإيفواري متوسط ميدان مانشيستر سيتي يحي توري.وتسلم محرز جائزته، من يدي مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري، محرز الذي يفوز لأول مرة بهذه الجائزة انضم إلى مواطنه ياسين براهيمي نجم بورتو البرتغالي حاليا، الذي توّج بالجائزة عام 2014.وتألق محرز بشكل لافت خلال عام 2016، حيث كان قوة ضاربة لفريق ليستر سيتي، من خلال قيادته لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخ الفريق، بعد تسجيله 17 هدفا وصنع 11 هدفا آخر في الموسم الفارط. كما ساعد محرز المنتخب الوطني في التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، من خلال صنعه لـ 5 أهداف وتسجيل هدفين في 5 مباريات لعبها. ويشار إلى أن محرز الذي رشح ضمن 30 لاعبا للتنافس على جائزة الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول، توّج نهاية الموسم الماضي بجائزة أحسن لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز، ليكون أول لاعب أفريقي يفوز بهذه الجائزة، وهو ينتظر تتويج جديد من “الكاف” نظير المستويات المتميزة التي قدمها الموسم الفارط مع ناديه الإنجليزي ليستر سيتي.

هكذا يتم التصويت على أحسن لاعب إفريقي

يتم اختيار القائمة النهائية للمرشحين، وتحديد 5 فقط يتنافسون على الجائزة، عن طريق تصويت أعضاء لجنة “الكاف” للإعلام ولجنة “الكاف” الفنية والتطوير، بالإضافة إلى نصف الأعضاء العشرين من قائمة الخبراء داخل الاتحاد الإفريقي “10 أشخاص”.أما في المرحلة النهائية لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا، يتم التصويت عليه، عن طريق مدربي المنتخبات الإفريقية بالإضافة إلى لجنة الخبراء العشرين.حيث يصوت المديرون الفنيون للاتحادات الوطنية الـ 54، وهم أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالإضافة للاتحادات المنتسبة وهم “جزيرة ريونيون وزنجبار”، والنصف الآخر من لجنة الخبراء العشرين “10 أفراد” لتحديد الفائز.