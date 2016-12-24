النصرية جاهزة ولن ترضى سوى بالفوز





يستعد فريق نصر حسين داي مساء اليوم لاستقبال الضيف الجريح مولودية بجاية في ملعب 20 أوت ببلوزداد لحساب الجولة الأخيرة من عمر مرحلة ذهاب البطولة الوطنية المحترفة الأولى “موبيليس”، حيث يعول أشبال المدرب ألان ميشال على مواصلة السير في درب النتائج الايجابية والانتصارات، وضرورة إنهاء مرحلة ذهاب البطولة بفوز ثمين ومهم أمام فريق منهار وجريح خسر كل لقاءاته الاخيرة تقريبا، وسيخوض لقاء الغد بدون مدرب بعد رحيل المدرب يوسف بوزيدي بشكل مؤكد والتحاقه بالعارضة الفنية لأولمبي الشلف، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من متاعب الموب.

النصرية تمر للسرعة القصوى في الاستقدامات

حسم نادي نصر حسين داي صفقة المدافع المغترب مراد ساتلي، الذي أمضى عقدا لـ18 أشهر سيرتدي بموجبه ألوان الفريق الأحمر والأصفر، ويكون بذلك ثاني المستقدمين بعد الغيني محمد كومباسا، وكان ساتلي متعدد المناصب في خط الدفاع بين المحور و مركزي الظهير الأيمن والأيسر، قد قام بتجارب لم يكتب لها النجاح مع اتحاد العاصمة في الأيام الأخيرة، مع العلم أيضا أنه كان قريبا جدا من الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني في زمن المدرب الأسبق كريستيان غوركوف، هذا في حين أكد المدرب ألان ميشال بأن النصرية ستستقدم لاعبين اثنين بعد كل من كومباسا وساتلي وقريبا فرحات، قبل غلق ملف الاستقدامات.

ف.وليد