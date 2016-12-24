المدية تطلب خدمات نكروف وشارف يرفض التخلي عن اللاعب

كشفت مصادر مقربة من بيت فريق اتحاد الحراش بأن إدارة أولمبي المدية قد تقدمت بعرض رسمي للحصول على خدمات لاعب إتحاد الحراش رضا نكروف في الميركاتو الشتوي الذي انطلق رسميا منتصف الشهر الجاري، غير أنه وبحسب نفس المصادر فإن طلب أبناء التيطري قد قوبل بالرفض من طرف المدرب الحراشي بوعلام شارف، حيث رفض الأخير فكرة التخلي عن لاعبه هذا الشتاء و تمسك به، رغم أن نكروف لم يلعب كثيرا طيلة مرحلة الذهاب واكتفى بلعب مبارتين فقط، الأولى كانت أمام إتحاد بلعباس في الجولة الأولى من عمر البطولة، والمباراة الثانية كانت بلعبه لدقائق معدودة أمام شبيبة الساورة، من جهة أخرى، عينت إدارة فريق اتحاد الحراش صحفي إذاعة البهجة و الممثل الفكاهي حسان شرشاري المعروف باسم جدو حسان مكلفا بالإعلام وناطقا رسميا للنادي، ويأتي هذا القرار بعد شغور هذا المنصب لسنوات طويلة مما أدى الى عدم توضيح الرؤيا في الكثير من الأمور، ويعتبر جدو حسان من أبناء مدينة الحراش و أحد عشاق الصفراء، من جانبهم رحب أنصار إتحاد الحراش بهذه الفكرة لأنهم يرون في جدو حسان الشخص المناسب لهذا المنصب الذي يعتبر حساسا جدا.

ف.وليد