الإدارة وبوغرارة يعفوان عن جوناثان والأخير مازال مصرا على الرحيل

قامت إدارة دفاع تاجنانت بالعفو عن حارسها جونتان والسماح له بالعودة إلى تدريبات الفريق وهو الذي كان حاضرا في الحصة التدريبية للفريق أمسية أول أمس الخميس بعدما منعته من التدرب في وقت سابق وحولته إلى مجلس التأديب بعدما طالب بتوضيحات حول وضعيته الحالية في الفريق كونه أصبح لاعبا إحتياطيا في خيارات المدرب بوغرارة، لكن اجتماع الإدارة بالمدرب واللاعب عقب نهاية الحصة التدريبية قد جعلها تعفو عن لاعبها وتسمح له بالعودة للتدريبات بصفة عادية وبالرغم من أن الحارس قد تخلف عن الالتحاق بزملائه هذا الأسبوع بعدما كان خارج الوطن وعاد يوم الثلاثاء الماضي، حيث لم يشارك في المباراة التطبيقية التي لعبها الدفاع ضد الفريق الرديف وتدرب على انفراد، إلا أن المدرب بوغرارة قد وضع إسمه ضمن قائمة اللاعبين المعنيين بمباراة وفاق سطيف التي لعبت مساء أمس الجمعة رغم أنه بقي على مقاعد الاحتياط بديلا للحارس الأساسي أسامة ليتيم الذي حجز مكانته الأساسية في الفريق منذ مدة، هذا ويبقى الحارس جوناثان رغم ذلك من بين أبرز الأسماء المرشحة للتسريح خلال الميركاتو الشتوي الحالي، خاصة وأنه قد عبر عن امتعاضه في العديد من المرات من الوضعية التي يعيشها مع الفريق كلاعب احتياطي.

ف.وليد