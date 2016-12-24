الساورة تطيح بسوسطارة للمرة الثانية وتشرع في التحضير لسطيف

حقق فريق شبيبة الساورة فوزا صعبا على ضيفه اتحاد العاصمة سهرة أول أمس الخميس بهدف لصفر سجله المهاجم جاليط وهذا في اللقاء الذي أقيم على ملعب 20 أوت ببشار، لحساب الجولة الاخيرة من مرحلة ذهاب البطولة المحترفة الأولى “موبيليس”، وعرفت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من جانب أصحاب الارض، كما تنقل العشرات من أنصار اتحاد العاصمة إلى بشار من اجل مساندة فريقهم ومساعدته على العودة بالفوز طمعا في الظفر باللقب الشتوي الذي آل في الأخير إلى الغريم مولودية الجزائر في حين عبرت إدارة الساورة عن سخطها من حكم المباراة الذي حرم الفريق من ركلة جزاء ورفض احتساب هدف شرعي بحجة التسلل الذي أعلن عنه الحكم المساعد، و أبدى مهاجم شبيبة الساورة حمزة زايدي سعادته بالفوز المحقق على حساب اتحاد العاصمة بهدف لصفر سهرة الخميس الماضي في اطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الرابطة المحترفة الاولى “موبيليس”، وقال اللاعب في تصريحات عقب نهاية المباراة: “أنا سعيد بهذا الفوز على اتحاد العاصمة للمرة الثانية على التوالي، وأتأسف من عدم إحتساب الهدفين اللذين ألغاهما الحكم المساعد بداعي التسلل “، هذا وستكون شبيبة الساورة يوم الثلاثاء المقبل على موعد مع لقاء في غاية الصعوبة والأهمية في اطار ثمن نهائي كأس الجمهورية، حيث سيتنقل أبناء بشار إلى سطيف لمواجهة الوفاق المحلي في مباراة ستكون في غاية الاثارة.

ف.وليد