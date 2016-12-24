بوشكريو يعود لتدريب المنتخب البحريني ويشارك مع المنتخب الأحمر في مونديال اليد بفرنسا





تعاقد الاتحاد البحريني لكرة اليد، مع المدرب الجزائري صالح بوشكريو لقيادة المنتخب البحريني في نهائيات كأس العالم بفرنسا شهر جانفي القادم، ووافقت إدارة نادي الأهلي الإماراتي على إعارة بوشكريو لتدريب المنتخب البحريني، وسيتولى بوشكريو قيادة المنتخب البحريني مباشرة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية التي تمنحه الضوء الأخضر لمرافقة الأحمر البحريني في المعسكر التدريبي الخارجي، ثم الانتقال إلى العاصمة الفرنسية باريس لخوض غمار المونديال العالمي، ويتمتع المدرب الجزائري صالح بوشكريو بخبرة كبيرة ودراية تامة بتفاصيل المنتخب البحريني في ظل إشرافه المباشر على تدريب المنتخب قبل موسمين، وكان للمدرب الجزائري بصمة موفقة في تحقيق العديد من النتائج الطيبة والمتميزة مع البحرين أبرزها التأهل الى نهائيات كأس العالم بقطر، والحصول على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية التي أقيمت في مدينة أنشيون الكورية عام 2014.

ف.وليد