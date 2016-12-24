هني يضاف في آخر لحظة للقائمة الموسعة تحسبا لـ “الكان”





أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) الجمعة عن إضافة مهاجم أندرلخت البلجيكي سفيان هني إلى القائمة الموسعة تحسبا لكأس إفريقيا للأمم-2017 المقررة بالغابون و كان المدرب الوطني جورج ليكنز، قد اختار 31 لاعبًا في تشكيلة مبدئية قبل المشاركة بكأس الأمم الأفريقية، الشهر المقبل، وغاب عن التشكيلة رياض بودبوز، صانع ألعاب مونبلييه الفرنسي، بعد خضوعه لجراحة وابتعاده المنتظر لعدة أسابيع، وضمت التشكيلة لأول مرة أيوب عزي، مدافع مولودية الجزائر، ومحمد بن يحيى، مدافع اتحاد الجزائر، وإدريس سعدي، مهاجم كورتريك البلجيكي، كما عاد للتشكيلة رامي بن سبعيني مدافع رين، وإسحاق بلفوضيل مهاجم ستاندر دولييج، وجمال الدين مصباح لاعب كروتوني الإيطالي، وستلعب الجزائر، في مجموعة قوية بكأس الأمم إلى جانب منتخبات السنغال، وتونس، وزيمبابوي، وجاءت تشكيلة الجزائر على النحو التالي:

حراس المرمى: رايس مبولحي (طرابزون سبور)، شمس الدين رحماني (مولودية بجاية)، ماليك عسلة (شبيبة القبائل).

مدافعون: أيوب عزي (مولودية الجزائر)، عيسى ماندي (ريال بيتيس)، هشام بلقروي (الترجي)، كارل مجاني (ليغانيس)، رامي بن سبعيني (رين)، محمد بن يحيى، وربيع مفتاح (اتحاد العاصمة)، مختار بلخيثر (الإفريقي)، هواري فرحاني (شبيبة القبائل)، الياسين كادامورو (سيرفيت)، جمال الدين مصباح (كروتوني)، فوزي غلام (نابولي).

لاعبو الوسط: نبيل بن طالب (شالكه)، سفير تايدر (بولونيا)، إسماعيل بن ناصر (أرسنال)، ياسين براهيمي، (بورتو)، مهدي عبيد (ديجون)، رشيد غزال (أولمبيك ليون)، عدلان قديورة (واتفورد)، سفيان فيغولي (وست هام يونايتد).

مهاجمون: إدريس سعدي (كورتريك)، إسلام سليماني (ليستر سيتي)، بغداد بونجاح (السد القطري)، رياض محرز (ليستر ستي)، هلال العربي سوداني (دينامو زغرب)، ياسين بن زية (ليل)، إسحاق بلفوضيل (ستاندر لييج)، آدم وناس (بوردو) سفيان هني (أندرلخت).

ف.وليد